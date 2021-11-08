Портал госуслуг восстановил сроки действия большинства QR-кодов

На портале госуслуг восстановили сроки действия большинства QR-кодов. Об этом сообщили в Минцифры.

8 ноября миллионы пользователей обнаружили, что их коды либо просрочены, либо действуют максимум полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.