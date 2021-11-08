Срок действия QR-кодов сократился до полугода

Срок действия QR-кодов после прививки от коронавируса у миллионов россиян сократился до полугода. С 8 ноября в России начали выдавать новые сертификаты. Изменения каким-то образом коснулись их срока действия.

На прошлой неделе эксперты Минздрава РФ говорили, что срок действия нужно сократить. Год – это вариант, рассчитанный на "уханьский" штамм. Он был менее агрессивным, и вакцина действительно защищала в течение 12 месяцев.

Сегодня в условиях распространения штамма "Дельта" долгого иммунитета ждать не стоит, считают в Минздраве РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.