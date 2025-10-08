Форма поиска по сайту

08 октября, 19:15

Общество

СПЧ отреагировал на запрет на доставку нехаляльных продуктов курьерам-мусульманам

СПЧ отреагировал на запрет на доставку нехаляльных продуктов курьерам-мусульманам

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты

В Совете по правам человека (СПЧ) отреагировали на то, что курьерам-мусульманам запретили доставлять нехаляльные продукты.

Ранее информация об этом решении была опубликована на сайте Духовного управления мусульман. Оно разделило грузы на халяльные – дозволенные, и харамные – запрещенные. В числе последних – алкоголь, свинина, предметы языческого культа.

Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции, например, нарушает принцип светского государства, а также ограничивает право на свободу труда для всех граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

