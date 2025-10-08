Форма поиска по сайту

08 октября, 14:15

Общество

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты

Запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ, заявил глава Совет по правам человека Валерий Фадеев.

Ранее на сайте Духовного управления мусульман появилось богословское заключение, которое официально разделило перевозимые курьерами грузы на халяльные и харамные.

Среди запрещенных – алкоголь, свинина и другие нехаляльные товары, идолы и предметы языческого культа, азартные игры. По словам Фадеева, это решение противоречит как минимум пяти статьям российской конституции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

