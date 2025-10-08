Форма поиска по сайту

08 октября, 10:15

Общество

В Москве сохраняется аномально теплая погода для октября

В Москве сохраняется аномально теплая погода для октября

В Москве сохраняется аномально теплая погода – температура воздуха достигает 11 градусов, превышая климатическую норму. В регионе третий день подряд наблюдается туман, хотя утром 8 октября он был менее плотный. Видимость на дорогах местами снижена до 500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать дистанцию, а пешеходам использовать светоотражающие элементы и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Атмосферное давление соответствует норме, осадков не ожидается.

Евгения Мирошкина

