Клинические фармакологи предупредили об иллюзорной пользе меда

Клинические фармакологи предупредили, что замена сахара медом может создать лишь иллюзию пользы для здоровья. Специалисты отметили, что мед по своему составу практически идентичен сахару, поэтому не стоит переоценивать его свойства.

Популярность меда среди москвичей, стремящихся к здоровому питанию, поддерживается как рекомендациями диетологов, так и традицией использования этого продукта при лечении простудных заболеваний.

