Снег с дождем и сильным ветром сохранятся в Москве в понедельник

В Москве снег с дождем и сильным ветром сохранятся в понедельник, 9 октября.

Водителей призвали по-прежнему быть внимательными на дорогах или пересесть на общественный транспорт. Тяжело сейчас метеозависмым. Давление рухнуло до рекордно низких значений.

В начале следующей недели будет прохладно: в понедельник и вторник – не более 4 градусов тепла днем и около 2 градусов ночью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.