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Новости

Новости

08 октября, 22:15

Общество

Снег с дождем и сильным ветром сохранятся в Москве в понедельник

Снег с дождем и сильным ветром сохранятся в Москве в понедельник

На станции Савеловская четвертого диаметра пассажиры засняли первые хлопья снега

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра понедельника

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра 9 октября

Рыси в Московском зоопарке начали держаться вместе из-за непогоды

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления

В Москве снег с дождем и сильным ветром сохранятся в понедельник, 9 октября.

Водителей призвали по-прежнему быть внимательными на дорогах или пересесть на общественный транспорт. Тяжело сейчас метеозависмым. Давление рухнуло до рекордно низких значений.

В начале следующей недели будет прохладно: в понедельник и вторник – не более 4 градусов тепла днем и около 2 градусов ночью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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