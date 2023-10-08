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Новости

08 октября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра понедельника

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра 9 октября

Рыси в Московском зоопарке начали держаться вместе из-за непогоды

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления

Новости часа: в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья.

Так, на станции Савеловская четвертого диаметра пассажиры засняли первые хлопья снега в столице. На кадрах хорошо виден сильный снегопад, но все сразу тает. По информации МЧС, дождь со снегом и сильным ветром прогнозируются на ближайшие сутки. Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах.

Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль. А туроператорам – приостановить продажу путевок до нормализации обстановки. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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