Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья.

Так, на станции Савеловская четвертого диаметра пассажиры засняли первые хлопья снега в столице. На кадрах хорошо виден сильный снегопад, но все сразу тает. По информации МЧС, дождь со снегом и сильным ветром прогнозируются на ближайшие сутки. Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах.

Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок в Израиль. А туроператорам – приостановить продажу путевок до нормализации обстановки. Об этом заявили в Минэкономразвития.

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