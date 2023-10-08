МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом и сильным ветром. Такая погода сохранится в городе до вечера понедельника, 9 октября.

Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах из-за снижения видимости и не парковать машины под деревьями. Внимательнее надо быть и метеозависимым людям. В Москве сейчас низкое атмосферное давление, и в норму оно вернется только ко вторнику, 10 октября.

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