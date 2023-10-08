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Новости

Новости

08 октября, 19:15

Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра понедельника

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до утра 9 октября

Рыси в Московском зоопарке начали держаться вместе из-за непогоды

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления 8 октября

В столице установлен рекорд низкого атмосферного давления

Новости часа: в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

Синоптики сообщили, какая погода будет в столице 8 октября

МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом и сильным ветром. Такая погода сохранится в городе до вечера понедельника, 9 октября.

Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах из-за снижения видимости и не парковать машины под деревьями. Внимательнее надо быть и метеозависимым людям. В Москве сейчас низкое атмосферное давление, и в норму оно вернется только ко вторнику, 10 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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