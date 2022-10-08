08 октября, 18:30Общество
Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе
Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе.
Сперва были традиционные: мотопробег, мотофристайл и трюковая программа. А сейчас, судя по кадрам, которые присылают очевидцы, начался концерт. Видно, что гостей на фестивале собралось много.
Закрытие мотосезона-2022 посвятили добровольцам, военным, мобилизованным и принимающим участие в спецоперации на Укране.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.