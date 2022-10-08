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08 октября, 18:30

Общество

Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе

Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе

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Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе.

Сперва были традиционные: мотопробег, мотофристайл и трюковая программа. А сейчас, судя по кадрам, которые присылают очевидцы, начался концерт. Видно, что гостей на фестивале собралось много.

Закрытие мотосезона-2022 посвятили добровольцам, военным, мобилизованным и принимающим участие в спецоперации на Укране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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