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Общество

"Пришла – прошел": мобилизованный рассказал, как отреагировал на получение повестки

"Пришла – прошел": мобилизованный рассказал, как отреагировал на получение повестки

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Российские банки уже начали оформлять кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Соответствующий закон подписал накануне президент РФ. Также вступил в силу документ о трудовых гарантиях – за мобилизованными сохранятся рабочие места.

Между тем призывники продолжают прибывать в военкоматы. Так, один из них рассказал, что никуда от повестки бегать не собирался и намерен отдать долго Родине.

"Здесь-то не убежать все равно, да я и не могу бегать. Пришла – прошел, буду долг отдавать. Вчера сказали взять термобелье, трусы, носки. В плане обуви не стал ничего брать, вроде все дают", – сказал он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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