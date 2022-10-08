"Страх, конечно, присутствует": мобилизованные делятся эмоциями перед отправкой в зону СВО

Российские банки уже начали оформлять кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Соответствующий закон подписал накануне президент РФ. Также вступил в силу документ о трудовых гарантиях – за мобилизованными сохранятся рабочие места.

Между тем призывники продолжают прибывать в военкоматы. Там они делятся с журналистами своими чувствами, рассказывают, что идут защищать свою Родину и семьи.

"Мне повестка <...> позавчера [пришла], я пришел по ней записался добровольцем. В данный момент был без работы. Неожиданностью это не стало, это долг каждого, все должны так поступить. Страх конечно присутствует, <...> но есть также и мотивация", – рассказал один из мобилизованны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

