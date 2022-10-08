10:45Общество
Со дна Баренцева моря подняли танк времен Второй мировой войны
Со дна Баренцева моря подняли танк времен Второй мировой войны. Американская боевая машина M3 Lee находилась на борту затопленного транспортного судна "Баллот". Танк доставлял по ленд-лизу вооружение в Советский союз.
В 1943 "Баллот" налетел на камни и получил серьезные повреждения, после чего во время шторма затонул. Все это время он находился на глубине 50 метров. Находку доставили на главную базу Северного флота – в город Североморск.
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