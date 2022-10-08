Со дна Баренцева моря подняли танк времен Второй мировой войны. Американская боевая машина M3 Lee находилась на борту затопленного транспортного судна "Баллот". Танк доставлял по ленд-лизу вооружение в Советский союз.

В 1943 "Баллот" налетел на камни и получил серьезные повреждения, после чего во время шторма затонул. Все это время он находился на глубине 50 метров. Находку доставили на главную базу Северного флота – в город Североморск.

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