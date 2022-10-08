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Общество

Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы – "Объясняем.рф"

Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы – "Объясняем.рф"

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Призванные на службу в рамках частичной мобилизации не смогут получать зарплату с постоянной работы. Такие разъяснения появились на портале "Объясняем РФ".

Действие трудового договора приостановят, но место за мобилизованным сохранят. При этом время на службе засчитают в стаж работы. Кроме того, призванные из запаса на этот период смогут оформить кредитные каникулы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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