В Москве выявлено 4 595 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 4 595 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 288 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 490 человек, выписали 1 276 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае, в Калмыкии и Бурятии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.