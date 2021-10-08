Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию в подземке

В больницу к Роману Ковалеву заглянул начальник службы безопасности столичного метрополитена. Он наградил парня и пообещал ночную экскурсию в подземку.



Ковалев – это тот молодой человек, который вступился за девушку и был избит. Он рассказал, что не хотел популярности и надеялся "тихо отлежаться". Главное, чтобы о случившемся в вагоне, не узнала мама. А вот служба безопасности метро благодаря новым технологиям знает и видит практически все, что там происходит.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.