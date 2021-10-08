В Сочи сняли бабушку, которая качается на уличном тренажере

В Сочи сняли бабушку, которая занимается на уличном тренажере. Вот такая у нее утренняя зарядка.

Рядом она пристроила свою трость. Занимается бабушка без всякой спортивной формы, прямо в юбке и платке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.