Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Москве

Сервис "Работу.ру" составил список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в октябре.

Максимум – до 500 тысяч рублей – предлагают специалисту по регистрации медицинских изделий. Ведущего менеджера с опытом от трех лет ищут на зарплату до 400 тысяч рублей в месяц в салоне напольных покрытий.

Третье место – няня для шестилетней девочки. Родители ищут опытного человека с открытой визой в США и активной жизненной позицией. Чуть меньше 270 тысяч может зарабатывать руководитель отдела закупок. При этом требуется стаж не менее пяти лет в этой сфере.

Кроме того, на 250 тысяч разыскивают учителя математики с иностранным языком для международной школы, а также сервисного инженера ремонтной компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.