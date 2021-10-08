Москву и область накрыл густой туман

Туман утром накрыл некоторые районы Москвы и области. В Люберцах и Долгопрудном местные запечатлели на видео почти Сайлент-Хилл.

Однако атмосферное давление каждый день обновляет рекорды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.