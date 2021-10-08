В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столичном регионе. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266 24 24.

Москву окутал туман. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.