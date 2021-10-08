В РФ предложили ввести штраф 300 тыс руб за высадку детей из транспорта

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В России за высадку детей из транспорта перевозчики должны платить штраф в размере 300 тысяч рублей. С таким предложением в правительство обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Авторы инициативы считают, что наказание, которое есть сейчас, почти не работает.
Штрафы платят водители и кондукторы, а сами перевозчики не занимаются профилактической работой. Предложение отправили в профильный департамент правительства на экспертную проработку.
В России в марте этого года вступил в силу закон о безбилетниках. Он запрещает высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. За нарушение водителей штрафуют на 5 тысяч рублей, а должностных лиц – на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.
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