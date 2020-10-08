Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почетным академиком РАХ

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств.

Васильеву в 2012 году признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима, но пять лет назад условно-досрочно освободили.

Находясь под домашним арестом, Васильева писала стихи, снимала клипы и занималась живописью. Ее работы участвовали во многих конкурсах и даже получали призовые места.

Однако Государственный Русский музей в свое время отказался принять в дар ее картины. Там сказали, что они не соответствуют собирательной практике музея. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.