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08 октября 2020, 14:30

Общество

Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почетным академиком РАХ

Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почетным академиком РАХ

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Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств.

Васильеву в 2012 году признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима, но пять лет назад условно-досрочно освободили.

Находясь под домашним арестом, Васильева писала стихи, снимала клипы и занималась живописью. Ее работы участвовали во многих конкурсах и даже получали призовые места.

Однако Государственный Русский музей в свое время отказался принять в дар ее картины. Там сказали, что они не соответствуют собирательной практике музея. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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