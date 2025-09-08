Исследование показало, что премиальная часть зарплаты есть у 95% работников в России

Выплату премий сотрудникам в российских компаниях станет сокращать сложнее.

Согласно исследованию, премиальная часть зарплаты есть у 95% работников. У 26% компаний она составляет не более половины заработка, еще в 26% ее размер зависит от финансовых показателей предприятия.

В 16% случаев сумма определяется личным решением руководителя, а в 38% компаний премии могут сокращаться вплоть до нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.