Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:30

Общество

Исследование показало, что премиальная часть зарплаты есть у 95% работников в России

Исследование показало, что премиальная часть зарплаты есть у 95% работников в России

"Миллион вопросов": лор-врач объяснил, когда насморк становится опасным

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 9 сентября

Почти 6 млн россиян подключились к программе долгосрочных сбережений

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

"Вопрос спорный": в России предложили штрафовать пациентов за злоупотребление медпомощью

"Специальный репортаж": маркировка мяса

"Доктор 24": врач рассказал, почему важно защищать печень

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 8 сентября

Специалист рассказал, как действует вакцина от гриппа

Выплату премий сотрудникам в российских компаниях станет сокращать сложнее.

Согласно исследованию, премиальная часть зарплаты есть у 95% работников. У 26% компаний она составляет не более половины заработка, еще в 26% ее размер зависит от финансовых показателей предприятия.

В 16% случаев сумма определяется личным решением руководителя, а в 38% компаний премии могут сокращаться вплоть до нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика