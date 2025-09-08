Форма поиска по сайту

08 сентября, 06:45

Общество

Эксперт рассказал, какое наказание грозит работодателю за выход сотрудника при болезни

Эксперт рассказал, какое наказание грозит работодателю за выход сотрудника при болезни

Побуждение сотрудника к работе в период его временной нетрудоспособности является нарушением Трудового кодекса, рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

За принуждение к работе во время болезни работодателю могут назначить штраф в 50 000 рублей. Однако, если сотрудник работает по собственной инициативе, санкции не применяются, но и дополнительной оплаты не будет.

