Эксперт рассказал, какое наказание грозит работодателю за выход сотрудника при болезни
Побуждение сотрудника к работе в период его временной нетрудоспособности является нарушением Трудового кодекса, рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
За принуждение к работе во время болезни работодателю могут назначить штраф в 50 000 рублей. Однако, если сотрудник работает по собственной инициативе, санкции не применяются, но и дополнительной оплаты не будет.
