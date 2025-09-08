Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 06:45

Общество

В России предложили ввести выплату школьникам на покупку книг

В России предложили ввести выплату школьникам на покупку книг

В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями

237 детей родились в Москве 7 сентября

В России ввели штрафы за проведение экскурсий без аттестации

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП

"Утро": температура воздуха в Москве составит 23 градуса 8 сентября

Более 3 тыс флагов и конструкций установят ко Дню города в Москве

Температура до 23 градусов прогнозируется в Москве 8 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 сентября

Карло Акутис канонизирован в Ватикане

В России предложили ввести школьную "Карту Достоевского" и ежегодно перечислять туда из бюджетных средств 10 тысяч рублей на покупку книг. Предложение направили в министерство культуры РФ.

Деньги можно будет тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы. Издания с информацией, которая запрещена для распространения среди детей, с помощью "Карты Достоевского" приобрести не получится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика