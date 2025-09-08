В России предложили ввести выплату школьникам на покупку книг

В России предложили ввести школьную "Карту Достоевского" и ежегодно перечислять туда из бюджетных средств 10 тысяч рублей на покупку книг. Предложение направили в министерство культуры РФ.

Деньги можно будет тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы. Издания с информацией, которая запрещена для распространения среди детей, с помощью "Карты Достоевского" приобрести не получится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.