08 сентября, 06:45

Общество

В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями

В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями

В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями. Теперь безответственным родителям будут назначать штраф в размере до 2 000 рублей.

Ранее максимальный штраф составлял 500 рублей. Ужесточение связано с необходимостью защиты прав и интересов детей, чьи родители систематически нарушают свои обязательства, угрожая здоровью и развитию ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля, Дарья Крамарова

