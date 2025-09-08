08 сентября, 06:45Общество
В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями
В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями. Теперь безответственным родителям будут назначать штраф в размере до 2 000 рублей.
Ранее максимальный штраф составлял 500 рублей. Ужесточение связано с необходимостью защиты прав и интересов детей, чьи родители систематически нарушают свои обязательства, угрожая здоровью и развитию ребенка.
