В России ввели штрафы за проведение экскурсий без аттестации. Новые правила начали действовать с 6 сентября.

Теперь гиды, чтобы проводить экскурсии, будут обязаны проходить сертификацию. Без аттестации они смогут только рассказывать туристам о маршруте. Штраф за нарушение этой нормы будет достигать 150 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.