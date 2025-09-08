08 сентября, 06:30Общество
В России ввели штрафы за проведение экскурсий без аттестации
В России ввели штрафы за проведение экскурсий без аттестации. Новые правила начали действовать с 6 сентября.
Теперь гиды, чтобы проводить экскурсии, будут обязаны проходить сертификацию. Без аттестации они смогут только рассказывать туристам о маршруте. Штраф за нарушение этой нормы будет достигать 150 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Россияне начали активно бронировать зимние туры
- Эксперт рассказал, сколько дней в Москве проводят иностранные туристы