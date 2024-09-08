Новости часа: заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также на сайте mos.ru сообщается, что в Москве летом 2024 года скорректировали около 90 маршрутов.

Мини-чебуреки с крабом и креветками купили гости гастрономического фестиваля более 13 тысяч раз. Данные приводят организаторы фестиваля, который провели на Манежной площади.