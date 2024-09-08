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Новости

08 сентября, 19:30

Общество

Новости часа: заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Новости часа: заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24" состоялся в парке "Москино"

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Антициклон принес в столицу солнечную погоду 8 сентября

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На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

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28 градусов тепла ожидается в Москве 8 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также на сайте mos.ru сообщается, что в Москве летом 2024 года скорректировали около 90 маршрутов.

Мини-чебуреки с крабом и креветками купили гости гастрономического фестиваля более 13 тысяч раз. Данные приводят организаторы фестиваля, который провели на Манежной площади.

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