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08 сентября, 19:30

Общество

Кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24" состоялся в парке "Москино"

Кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24" состоялся в парке "Москино"

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В парке "Москино" прошел кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24". Принять участие в нем мог любой желающий. Ведущий шоу Юлиан Капицин показал, как работать с суфлером, снимать интервью и держаться перед камерой.

Кроме того, каждого участника кастинга ждали профессиональный экспресс-грим и один из трех сценариев выпусков программы "Доктор 24" на выбор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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