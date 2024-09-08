Кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24" состоялся в парке "Москино"

В парке "Москино" прошел кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24". Принять участие в нем мог любой желающий. Ведущий шоу Юлиан Капицин показал, как работать с суфлером, снимать интервью и держаться перед камерой.

Кроме того, каждого участника кастинга ждали профессиональный экспресс-грим и один из трех сценариев выпусков программы "Доктор 24" на выбор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.