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08 сентября, 10:30

Общество

28 градусов тепла ожидается в Москве 8 сентября

28 градусов тепла ожидается в Москве 8 сентября

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Аномально высокая температура прогнозируется в Москве до середины сентября

28 градусов тепла ожидается в Москве 8 сентября. Также в воскресенье будет небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Ветер прогнозируется восточный. В порывах может разгоняться до 6 метров в секунду. Атмосферное давление еще высокое, но медленно начнет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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