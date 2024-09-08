28 градусов тепла ожидается в Москве 8 сентября. Также в воскресенье будет небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Ветер прогнозируется восточный. В порывах может разгоняться до 6 метров в секунду. Атмосферное давление еще высокое, но медленно начнет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.