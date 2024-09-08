08 сентября, 08:30Общество
Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября
Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября из-за антициклона. Как уточнили синоптики, будет мало облаков, поэтому ничего не помешает воздуху хорошо прогреться.
Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Атмосферное давление останется так же на высоком уровне и составит 760 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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