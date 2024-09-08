Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября из-за антициклона. Как уточнили синоптики, будет мало облаков, поэтому ничего не помешает воздуху хорошо прогреться.

Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Атмосферное давление останется так же на высоком уровне и составит 760 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.