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08 сентября, 08:30

Общество

Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября

Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября

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Солнечная погода ожидается в Москве 8 сентября из-за антициклона. Как уточнили синоптики, будет мало облаков, поэтому ничего не помешает воздуху хорошо прогреться.

Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Атмосферное давление останется так же на высоком уровне и составит 760 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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