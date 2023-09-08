В России могут начать штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики

Новые штрафы могут появиться в России. Как заявили СМИ, комитет Госдумы по строительству и ЖКХ уже разрабатывает законопроект запрещающий рекламу в почтовых ящиках.

Рядовых граждан могут штрафовать на сумму от двух до пяти с половиной тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей. Выявлять нарушения помогут системы видеонаблюдения, которые установлены во многих подъездах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.