В Европе вырос спрос на трубочистов. Энергетический кризис перед зимой заставил местных снова скупать дрова и восстанавливать печи. Об этом написали западные издания.

В Молдавии за дровами выстраиваются очереди. Природное топливо скупают и в южных странах. Там спрос на дрова, по оценкам аналитиков, поднялся местами до 50%. При этом в Швейцарии взлетел сразу на 1 900 % – почти в 20 раз.

На улицах европейских городов все чаще встречаются мужчины со щетками и в цилиндрах – трубочисты в Европе часто ходят в форме XIX века. Для них это – дань традициям, для жителей – новая реальность.

В Германии и Великобритании в ожидании зимы горожане бросились восстанавливать печи, которыми не пользовались десятки лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.