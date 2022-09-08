Систему онлайн-голосования сделали удобной для людей с ограничениями по здоровью

Систему онлайн-голосования, которую будут использовать на выборах муниципальных депутатов в Москве, сделали удобной для людей с ограничениями по здоровью. Об этом пишет сообщил портал mos.ru.

Избиратели с проблемами зрения или моторики смогут воспользоваться скрин-ридерами. Это устройства, которые они применяют и в обычной жизни. С их помощью можно перевести информацию, появляющуюся на экране, в речь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.