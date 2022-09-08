Юные москвичи с диабетом 1 типа получат системы непрерывного мониторинга глюкозы

В Москве все дети с диабетом первого типа бесплатно получат системы непрерывного мониторинга за уровнем сахара в крови. Всего такими приборами обеспечат в год около пяти тысяч больных до 18 лет.

Сейчас им приходиться следить за уровнем глюкозы с помощью тест-полосок, каждый раз прокалывая палец. И делать это приходится несколько раз в день. А прибор представляет из себя небольшой датчик, который легко устанавливается на тело ребенка и работает с помощью подкожных сенсоров.

Получить такую систему достаточно просто, для этого нужно обратиться к врачу-эндокринологу в поликлинике, где наблюдается ребенок. Проходить врачебную комиссию не нужно. Выдавать приборы будут бесплатно в городских аптеках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.