Длинная очередь выстроилась в визовом центре Финляндии в Петербурге

Гигантская очередь выстроилась на получение паспортов в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге. По словам посетителей, цены на финский "шенген" улетели в космос.

На рынок виз вышли перекупщики. И пока еще есть лазейки, ими пользуются вовсю. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.