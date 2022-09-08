Прохожие и уличные музыканты помогли найти мальчика в толпе в Аргентине

В Аргентине мальчику, который потерял в толпе отца, помогли прохожие и уличные музыканты. К плачущему ребенку подошел высокий мужчина и, когда узнал в чем дело, посадил мальчика на плечи, чтобы тот мог разглядеть отца.

Выступавшие рядом уличные музыканты тут же сочинили песню – "Эдуардо, ищи Хуана Круза". А прохожие с энтузиазмом ее подхватили. Естественно, такое отец не мог не услышать и вскоре уже был рядом с сыном. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.