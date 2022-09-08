Мужчина во Владивостоке закрасил "зебру", чтобы избежать штрафов за парковку

Во Владивостоке мужчина закрасил "зебру", чтобы решить проблему с парковкой. Его нисколько не смутило соседство с детской площадкой. Раньше водитель парковался прямо на пешеходном переходе.

Недовольные соседи жаловались в полицию, мужчина часто получал штрафы из ГИБДД. Вот он и решил замаскировать разметку под цвет асфальта. Но покрасочные работы попали на камеры видеонаблюдения. У дорожного вандала проблем только прибавилось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.