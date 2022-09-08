Метеорологи сообщили о потеплении в столице не раньше 16 сентября

Потепление до 18 градусов прогнозируют метеорологи в столице. Подобие бабьего лета москвичам обещают не раньше 16 сентября. Пока же температура в городе ниже климатической нормы.

9 сентября столбики термометров могут подняться на пару градусов. В столицу должен прийти скандинавский антициклон. Он разгонит дождевые облака. Так что есть все шансы провести праздничные выходные без зонтов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.