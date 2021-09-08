Главный нарколог столицы Евгений Брюн рассказал о вреде пьянства

8 сентября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "Всероссийский день трезвости". Перед журналистами выступили:
- главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн;
- начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун;
- председатель правления московского городского отделения общероссийской общественной организации "Общее дело" Олег Моисеев;
- председатель общероссийского движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова.