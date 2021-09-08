Фруктовый парк оградят шумозащитными экранами. Их начали возводить на территории, примыкающей к МКАД.

Ранее местные жители жаловались на шум во время прогулок со стороны дороги. В итоге установку конструкций согласовали.

Фруктовый парк обустроили в 2019 году, там обновили всю инфраструктуру, появились современные пространства для отдыха детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.