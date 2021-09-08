Из России депортировали 12 мигрантов, которые участвовали в драках. В последнее время на родину отправили уже 800 нарушителей порядка.

О том, что не могут поделить дебоширы, и надолго ли им теперь закрыт путь в РФ, – в эфире телеканала Москва 24.