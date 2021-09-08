Депздрав Москвы призвал горожан отказаться от алкоголя в День трезвости

Москвичей призвали не пить алкоголь во Всероссийский день трезвости 11 сентября. С такой просьбой к жителям города обратился Депздрав в преддверии даты. Пресс-конференция, посвященная здоровому образу жизни, прошла в Информационном центре правительства Москвы.

История даты берет начало в прошлом веке, а именно в 1913 году. 11 сентября отмечали праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову.

В этот день горячительные напитки не продавали, проводили крестные ходы, многие давали обеты трезвости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.