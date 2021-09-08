В Москве выявлено 1 269 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 269 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 513 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 673 человек, выписали при этом 809 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 18 024 новых случая коронавируса. В 1 367 (7,6%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 065 904 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай и Республике Бурятия.

222 миллиона человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Цифра постоянно растет, во многих странах сейчас четвертая и даже пятая волны. Активных случаев около 19 миллионов. В тяжелом и критическом состоянии находятся 104 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.