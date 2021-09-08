Маск ответил Рогозину на приглашение в гости

Глава Роскосмоса позвал основателя SpaceX на бабушкин чай. Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в гости в Россию.

В Twitter миллиардер поблагодарил Рогозина за приглашение, и поинтересовался, какой чай предпочитает глава Роскосмоса. Тот предложил начать с индийского – любимого напитка его бабушки.

Диалог в соцсети появился после того, как Дмитрий Рогозин в интервью западному телеканалу заявил, что уважает Илона Маска как изобретателя, который не боится рисковать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.