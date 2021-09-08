Мигрантов депортируют из столицы

Еще десять мигрантов поедут домой. Из Москвы депортируют участников крупных драк. В последнее время такие конфликты стали случаться все чаще. Автозак должен забрать нарушителей из Сахарово и отвезти их в Домодедово.

Полиция усилила контроль и начала проводить жесткие рейды после серии беспорядков. В июле в Кузьминках подрались около 200 приезжих.

В августе случилось сразу несколько потасовок, причем с оружием. В Одинцове мигранты использовали ножи, а в Мытищах дело закончилось стрельбой.

Всего на приезжих завели более 800 уголовных дел. Почти 20 тысяч человек получили запрет на въезд в Россию, сотни мигрантов депортировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.