В Госдуме призвали вернуть смертную казнь после гибели детей в Кузбассе

В Госдуме предлагают вернуть смертную казнь для педофилов после гибели детей в Кемеровской области.

Две девочки не вернулись домой из школы, а через день их нашли убитыми. В жестоком преступлении подозревают мужчину, который уже отбывал срок.

По мнению некоторых депутатов, тюрьма не исправит педофилов-убийц, а потому они не имеют права на жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.