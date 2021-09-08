Депутаты решили, что россияне не должны платить за перевод денег коммунальщикам. В Думу внесут законопроект о запрете комиссий при оплате услуг ЖКХ.

Речь идет о вознаграждении, которое забирают себе кредитные организации, платежные агенты, операторы почтовой связи. Из-за этого в большинстве случаев итоговая сумма к оплате получается больше, чем та, что указана в квитанции. Иногда разница очень существенная.

Похожий документ о запрете комиссий находится в Госдуме еще с февраля прошлого года, но так и не дошел до второго чтения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.