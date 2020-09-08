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08 сентября 2020, 07:30

Общество

Сотрудники полиции смогут отправлять нетрезвых граждан в вытрезвители без их согласия

Сотрудники полиции смогут отправлять нетрезвых граждан в вытрезвители без их согласия

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Полицейским разрешат отправлять пьяных граждан из общественных мест в вытрезвители без их согласия. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть уже этой осенью.

Речь идет о случаях, когда человек напился до такой степени, что не может идти и ориентироваться на местности. По действующим законам пьяного обязаны доставить в больницу. Но нередко таких пациентов медучреждения не принимают, так как опьянение не является заболеванием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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