Работники признались, каких бонусов обычно ждут от руководства

Работники зачастую, помимо хорошей зарплаты, ждут от руководства определенных бонусов. Согласно проведенным исследованиям, главный приоритет для взрослых сотрудников – медицинское страхование (ДМС), а молодых больше интересует дополнительный оплачиваемый отпуск.

Главными критериями для работников любого поколения стали уровень оплаты труда и официальное трудоустройство, также они ценят стабильность и защищенность. На третьем месте оказалось наличие гибкого или удаленного формата работы.

