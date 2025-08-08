Форма поиска по сайту

08 августа, 08:00

Общество

Работники признались, каких бонусов обычно ждут от руководства

Работники зачастую, помимо хорошей зарплаты, ждут от руководства определенных бонусов. Согласно проведенным исследованиям, главный приоритет для взрослых сотрудников – медицинское страхование (ДМС), а молодых больше интересует дополнительный оплачиваемый отпуск.

Главными критериями для работников любого поколения стали уровень оплаты труда и официальное трудоустройство, также они ценят стабильность и защищенность. На третьем месте оказалось наличие гибкого или удаленного формата работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

